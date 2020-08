Uomini e Donne, Giulia Latini lo ha rivelato su Instagram: cosa ha detto?

Giulia Latini ex volto di Uomini e Donne, corteggiatrice durante il trono di Luca Onestini ha rivelato sul suo profilo Instagram d‘essere positiva al Coronavirus. La giovane ha scritto un lungo post dove spiega d’assumersi tutte le su responsabilità sul contagio e anche se teme d’essere criticata non esita a rivelare coma sta e cosa le è successo.

L’ex corteggiatrice ammette di stare bene, non ha sintomi gravi ma solo un pò di stanchezza e spossatezza, si trova a casa da sola lontana anche dai suoi famigliari e sta riflettendo su alcune cose della sua vita. Giulia a quanto pare ha trascorso le ultime settimane tra Anzio, Ponza e la Costa Smeralda e probabilmente è in Sardegna che è stata contagiata:

“Direte te la sei cercata, fate pure mi prendo tutte le mie responsabilità” Le parole di Giulia sono dirette a placare chi la criticherà pronta a fare mea culpa e ricevere opinioni e giudizi anche sopra le righe. L’ex tronista è molto seguita sui social, e i followers hanno apprezzato l’auto denuncia anche se le hanno chiesto di fare chiarezza sui suoi ultimi spostamenti.

Giulia Latini e il figlio di Paola Perego: contagiati in Sardegna?

Il contagio di Giulia Latini è stato associato a quello presunto del figlio di Paola Perego dj in Sardegna. Il ragazzo era presente infatti ad una festa dove sono stati riscontrati casi di Covid, tornato a Roma ha fatto il tampone non senza polemiche e complicazioni, tampone che ha dato poi risultato negativo. La preoccupazione per i contagi in Sardegna saliti nelle ultime settimana sta allarmando i vertici regionali di riferimento e anche quelli governativi che stanno attuando le prime misure per fronteggiare la situazione.