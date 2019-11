Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche inaspettatamente ha scelto…

Giulia Quattrociocche tronista di Uomini e Donne ha scelto! Nella registrazione di ieri la giovane romana ha deciso di porre fine alla sua avventura sul trono del programma pomeridiano di Maria de Filippi perchè ha capito d’essere troppo presa da un solo dei suoi corteggiatori, e nonostante i dubbi le insicurezze e tante incertezze Giulia ha scelto di buttarsi e scegliere con il cuore Daniele Schiavon. A dare la notizia il sito del Vicolo delle news che grazie alle loro talpe ha anticipato cosa è successo nella registrazione.

A quanto pare Giulia era tesa e nervosa ha ballato con Daniele e il pubblico vendendoli così affiatati ha tifato per la coppia e ha invocato il trono per Alessandro Basciano l’altro corteggiatore di Giulia. Giulia alla fine della canzone ha scelto e ha ricevuto un si da Daniele che a quanto pare era sincero e vero e non ha mentito in merito a quello che provava nei confronti dell’ormai ex tronista.

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche ha seguito il cuore

Giulia Quattrociocche è sempre stata sincera, non è mai stata interessata all’eco mediatico che un programma come Uomini e Donne procura, voleva trovare la persona giusta e a quanto pare c’è riuscita o almeno così sembra. Resta solo da sapere se Alessandro avrà il trono, Maria de Filippi non ha escluso la possibilità ma prima di dire di si voleva parlare con il ragazzo che a quanto pare c’è rimasto molto male d’essere stato messo al secondo posto dalla Quattrociocche. La scelta di Giulia è stata condivisa anche dagli altri tronisti che hanno costantemente incoraggiato la giovane a seguire il suo cuore.