Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia verso l’addio?

Sono una delle coppie più amate e apprezzate formatesi a Uomini e Donne la scorsa stagione, stiamo parlando di Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Lui ex corteggiatore rifiutato, ma anche ex tentatore e poi tronista ha trovato nella giovane D’Urso una ragazza docile in grado di far emergere anche il suo lato più sentimentale fino a quel momento nascosto.

I due si sono scelti e hanno trascorso la quarantena e l’estate insieme anche se in questi giorni si parla di una loro crisi di coppia. I fans hanno notato che nelle ultime settimane i due sono stati separati, Giulia si è recata in Puglia dalla sua famiglia e d’alcuni vecchi amici. La ragazza sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a casa e tra uscite in famiglia e incontri con conoscenze del luogo è stata rilevata l’assenza dell’ex tronista che a quanto pare per motivi di lavoro, e solo per questo, non ha accompagnato la fidanzata in questo suo micro viaggio.

Nonostante i dubbi e le incertezze dei fans e di alcuni followers molto attenti la coppia ci tiene a far sapere che fra loro va tutto a gonfie vele, non ci sono nuvole e le supposizioni che stanno circolando in queste ore sono solo frutto di una vivace fantasia d’alcuni.

Uomini e Donne, Giulia D’Urso: “Ci sono alti e bassi ma io e Giulio siamo ancora insieme!”

Giulia D’Urso dopo aver preso atto della diceria che sta circolando in queste ore sulla presunta fine della storia con Giulio ha pubblicato una storia Instagram dove rassicura sul suo rapporto: “Io e Giulio stiamo ancora insieme, con gli alti e bassi come una normalissima coppia“. L’ex corteggiatrice è apparsa serena e tranquilla, come in tutti i rapporti ci sono delle divergenze ma la relazione ha ancora delle basi solide e prosegue senza particolari problemi.