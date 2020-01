Uomini e Donne, Giulio Raselli: “Sono veramente innamorato di Giulia D’Urso”

Ha atteso più del dovuto Giulio Raselli solo da qualche giorno ex tronista di Uomini e Donne per scegliere la sua corteggiatrice preferita, tra Giulia D’Urso e Giovanna la contesa non era facile: due donne diverse sotto ogni punto di vista entrambe interessanti che hanno intrigato e confuso anche l’arrogante ex tentatore.

Giulio alla fine ha scelto la dolce Giulia D’Urso, l’ha scelta dicendole perfino ti amo, una dichiarazione che in pochi si aspettavano da uno come lui che ha fatto di tutto per mostrarsi ferreo e fisso sulle sue posizioni: “Quello che ti posso dire è che mi auguro di stare con te sempre, perché veramente mi sei mancata. Sei una persona già importantissima,”

Oggi Giulio Raselli e Giulia sono a casa dell’ex corteggiatrice in Puglia, sono apparentemente innamorati ma qualche maligno ha insinuato che fra i due ci fosse stato già del tenero prima del trono di Raselli. Sembra che l’ex tronista e Giulia si siano incontrati la scorsa estate a Formentera, affermazione negata da entrambi i quali hanno confermato d’essere stati sull’isola ma in periodi diversi. Nonostante le accuse, i dubbi e i sospetti, i due neo fidanzati si godono il momento, tra baci e abbracci non esitano a fare progetti per il futuro.

Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia pronti alla convivenza

Non importa il tempo, non importa che effettivamente Giulio Raselli e la sua Giula stanno insieme solo da qualche giorno il loro amore nasce, evidentemente, su basi solide è per questo che hanno annunciato d’essere pronti ad andare a vivere insieme a Valenza nella città dell’ex tronista.

Certo è che in pochi si aspettavano che Giulio alla fine del suo percorso a Uomini e Donne si potesse sbilanciare come ha fatto con Giulia, e questo a molti ha fatto pensare ad una scelta concordata e manipolata da entrambi anche se i due respingono ufficialmente ogni accusa.