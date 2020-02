Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: cosa sta succedendo fra i due?

Sembrava avessero scelto la via dell’amore e della comprensione Ida Platano e Riccardo Guarnieri coppia leader del trono over di Uomini e Donne e invece sono di nuovo ai ferri corti.

I due dopo vari alti e bassi e una partecipazione discutibile a Temptation Island dove hanno messo in discussione i loro sentimenti davanti alle telecamere avevano deciso di dirsi addio, per poi tornare insieme e lasciarsi di nuovo, fino a ricercarsi alla corte di Maria De Filippi: una non comunicabilità che ha portato la coppia a non comprendersi molte volte, ma soprattutto a farsi del male.

Lo scorso Dicembre Riccardo ha capito d’amare Ida, non tollerando le altre frequentazioni della dama le ha chiesto di sposarla convincendola che fra loro c’è solo amore e che tutto si può superare. Ida dopo qualche tentennamento ha accettato la proposta, ma a quanto pare le cose non stanno andando come da programma.

Nei giorni scorsi Ida ha rivelato che con Riccardo ci sono ancora dei problemi, la dama è infatti scoppiata a piangere durante una delle registrazioni di Uomini e Donne dove è stata invitata per sfilare: ma cosa sta succedendo realmente fra la coppia?

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Scelgo ancora te…”

A provare a fare chiarezza su tutta la situazione, su una storia che sembra una soap opera americana, è intervenuto Riccardo Guarnieri che sul suo profilo Instagram tranquillizza i followers dando dei segnali positivi di riavvicinamento alla dama.

A quanto pare i due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno risolvendo i problemi insorti ancora una volta fra loro: il cavaliere ha pubblicato uno scatto con sottofondo la canzone di Giorgia Scelgo ancora te, optando per dei versi che fanno ben comprendere l’intenzione del cavaliere di non far uscire Ida dalla sua vita: l’avrà convinta per l’ennesima volta?