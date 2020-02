Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la decisione del cavaliere sorprende

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle coppie più belle e affiatate uscite dal trono over di Uomini e Donne, i due dopo alti e bassi, liti e tentativi d’allontanamento sono sempre tornati insieme e nell’ultima reunion sembrava che la coppia avesse preso la strada giusta per porre le basi per un rapporto stabile destinato solo a crescere.

Solo qualche mese fa Riccardo nel momento in cui ha temuto di perdere definitivamente Ida ha deciso di dichiararsi, mettendo a nudo i suoi sentimenti ma soprattutto chiedendo a Ida di sposarlo, una richiesta a cui la dama ha detto si anche se non subito.

Poi qualche settimana fa Ida durante una registrazione del trono over è scoppiata in lacrime, ma non ha spiegato i motivi del suo disagio ovviamente legati a Riccardo. Una serie d’eventi avrebbero nuovamente coinvolto la coppia sempre all’inseguimento della felicità, una coppia che non riesce a trovare la giusta dimensione per amarsi che evidentemente non è destinata a stare insieme.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri cancella le foto con Ida dal suo profilo Instagram

La decisione di Riccardo Guarnieri di cancellare tutte le foto pubblicate su Instagram dove appare con Ida Platano è stata presa a sorpresa in queste ore, i fans più attenti hanno subito notato che il cavaliere ha rimosso le immagini della fidanzata e questo per motivi ancora non chiariti. Inoltre sembra che Riccardo abbia smesso di seguire Ida Platano su Instagram mettendo la parola fine ad un rapporto non più reale ma tanto meno virtuale.

Intanto cosa succede sul profilo di Ida Platano? La dama per il momento non ha modificato niente del suo profilo, non ha rimosso scatti ne tanto meno foto con Riccardo a conferma che qualunque cosa sia successo non basterà cancellarla da Instagram per non amarla più.