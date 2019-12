Uomini e Donne, Juan Luis Ciano: “Sono un gladiatore, combatterò”

Per Juan Luis Ciano quello appena trascorso è stato un Natale amaro, il cavaliere che ha tenuto banco nell’ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne si è dovuto difendere dall’accuse fatte d’Armando e sostenute d’altri cavaliere d’essere arrivato nel programma non per corteggiare Gemma Galgani ma solo per sfruttare e manipolare la sua popolarità.

Il cavaliere, che tra poche ore, dovrà registrare una nuova puntata ha anticipato con un video su Instagram il suo stato d’animo, ha infatti affermato d’essere un uomo sicuro di se, sa quello che vuole soprattutto quando si parla di sentimenti e non ha paura d’affrontare quella che lui stesso ha definito la fossa dei leoni per questo si considera un gladiatore.

Ricordiamo che Juan Luis nell’ultima puntata dopo essere stato messo sotto accusa ha deciso d’abbandonare il programma lasciando in una valle di lacrime Gemma Galgani che nonostante i tanti dubbi che aveva su di lui voleva continuare a conoscerlo. Juan Luis ha reagito male quando è stata messa in discussione la sua credibilità, per questo ha deciso d’andare via, ma oggi torna in studio per spiegare la sua posizione. E’ certo che ora che le acque sono più calme riuscirà a far comprendere il suo stato d’animo e le sue buone intenzioni.

Uomini e Donne, Juan Luis e Gemma Galgani non si sono visti a Natale

Juan Luis e Gemma Galgani durante le feste di Natale non si sono visti, i due si incontreranno poco prima dell’imminente registrazione di Uomini e Donne e sicuramente la dama, che ha trascorso le feste in famiglia, potrebbe dare al cavaliere un’altra occasione per farsi conoscere meglio e convincerla delle sue buone intenzioni. In fondo Juan Luis si definisce una persona perbene: “Però combatterò perché sono una persona perbene che sa quello che vuole dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti.“