Uomini e Donne, Juan Luis fuori dal programma: Gemma lo mette alla porta

Appassionano i tanti fans del trono over di Uomini e Donne le anticipazioni della registrazione della puntata effettuata ieri: protagonisti sono niente meno che Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Il cavaliere prima della pausa natalizia era stato accusato di manipolare la nota dama solo per la sua popolarità ed era stato accusato d’Armando di corteggiare la sorella da mesi e di non essere affatto interessato ad un relazione con Gemma. Juan Luis offeso aveva lasciato lo studio lasciando Gemma in lacrime consolata, incredibilmente, da Tina Cipollari.

Nella registrazione appena effettuata e da quanto riportano le talpe del Vicolo del News Juan Luis Ciano seppur determinato a far valere la sua verità, negando di voler approfittare della situazione e dei probabili vantaggi soprattutto economici originati dalla sua presenza a Uomini e Donne non è riuscito a convincere il pubblico in studio ne tanto meno Gemma Galgani e la stessa Maria de Filippi delle sue buone intenzioni.

Secondo quanto riportato Gemma Galgani ha dato il ben servito a Juan Luis negandogli la possibilità d’andare avanti in una conoscenza che sicuramente ha dei secondi fini, e seppur lei è molto presa non lo lascerà prenderla in giro. Inoltre alla dama, che si è presentata in studio molto arrabbiata perchè in questi giorni Juan non l’ha neanche cercata, hanno riferito che lui sarebbe arrivato a Uomini e Donne solo per vincere una scommessa, accusa ovviamente negata dal cavaliere.

Uomini e Donne, Juan Luis Ciano invitato da Maria de Filippi a lasciare il programma

Persevera Juan Luis Ciano quando dopo essere stato rifiutato da Gemma Galgani e non creduto da tutto lo studio insiste e chiede di poter corteggiare un’altra dama Aurora che però manifesta immediatamente il suo non interesse nei confronti dell’uomo.

Maria visibilmente irritata dall’atteggiamento poco coerente di Juan Luis chiede al parterre femminile se qualcuna è interessata all’uomo, alla risposta negativa la De Filippi invita l’uomo a lasciare il programma, chiudendo definitivamente la sua avventura televisiva.