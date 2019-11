Uomini e Donne, Karina Cascella: “Barbara De Santi è proprio una st…..”

Il trono over di Uomini e Donne è sempre più seguito, a tenere alto l’attenzione è soprattutto Gemma Galgani ormai veterana del programma e idolo del pubblico che la segue assiduamente. Dopo varie delusioni è arrivato a corteggiare la dama Juan Luis Ciano un uomo elegante e cortese che si è presentato alla corte di Maria de Filippi con l’unico fine quello di conoscere Gemma, ma quanto pare all’uomo piace essere ammirato anche dalle altre donne tra queste Barbara de Santi, altra dama molto nota al pubblico di Uomini e Donne, che ha proposto a Juan Luis un ballo latino americano, Juan Luis ha accettato con entusiasmo provocando le lacrime di Gemma.

La reazione c’è stata anche in rete, la stessa Karina Cascella ha attaccato Barbara definendola stro…:” Scusate ma è vero. Cioè, ora ve bene tutto, ma povera Gemma. Tina gioca, lo fa per provocarla, come fa sempre con tutti quelli con cui esce Gemma, ma Barbara è proprio una stronza.

Uomini e Donne, Barbara de Santi risponde a Karina

Non è mancata la risposta di Barbara de Santi, la dama ha infatti detto la sua in merito alle colorite considerazioni dell’ex opinionista. Di preciso la maestra accusa Karina di non aver capito nulla delle sue intenzioni e d’aver parlato senza conoscere bene i fatti:” Ricordo quella serata Milano in cui ci siamo conosciute ed esprimevi tutta la simpatia nei confronti. Ricordo una persona bella e rispettosa. È la stessa persona che mi da della str0nza per un ballo? Ti pensavo più intelligente, ti pensavo capace di andare oltre, ti pensavo obiettiva e oggettiva e invece ci sei cascata a piedi pari.

Karina è una di quelle donne che quando scoprono il tradimento del marito, non se la prendono con lui, ma con la donna con la quale tradisce. Niente di più sbagliato! ” In attesa di una calda e immediata risposta di Karina non ci resta che seguire come si evolvono gli eventi nel trono over di Uomini e Donne.