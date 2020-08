Uomini e Donne, la prima volta di Giulia D’Urso su Instagram

Giulia D'Urso ex corteggiatrice di Uomini e Donne pubblica la sua prima foto in bikini e dichiara d'aver ritrovato la stima in se stessa

Giulia D’Urso è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dell’ultima stagione, la giovane ragazza nonostante la sua spontaneità e a tratti ingenuità è riuscita a conquistare Giulio Raselli, tronista in carica che sin dall’inizio non ha potuto fare a meno di ammirarla.

Giulio non è stato di certo tra i tronisti più amati, il suo modo a volte arrogante che ha espresso anche come corteggiatore e tentatore, non l’ha reso proprio simpatico al pubblico eppure l’incontro con Giulia è stato fatale per far emergere anche un suo lato buono. Raselli ha scelto Giulia alla fine di un percorso dicendo no a Giovanna Abate che in seguito ha avuto il trono. Ancora oggi, dopo mesi, Giulia D’Urso e Raselli sono una coppia, appaiono innamorati e molto presi l’uno dall’altro tanto che l’ex tronista è riuscito ad alimentare l’autostima della D’Urso e a farla credere in se stessa.

In queste ore la giovane ragazza ha pubblicato la sua prima foto in costume, uno scatto spontaneo realizzato dal fidanzato accompagnato da una didascalia che conferma una sicurezza ritrovata della ragazza: “Qualcuno di voi a volte mi chiede il perché io non pubblichi mai foto di me in costume, la verità é che sono sempre stata insicura del mio aspetto, tanto che fino all’anno scorso costringevo mia madre a cambiare spiaggia se in quella in cui andavamo c’era qualcuno che conoscevo.

Come vi dico spesso, siamo noi i peggior giudici di noi stessi.”



Uomini e Donne, Giulia D’Urso: “Oggi vedo solo Giulia felice”

Giulia D’Urso dopo l’esperienza a Uomini e Donne e l’incontro fortunato con Giulio Raselli è cambiata notevolmente. Oggi la giovane riesce a pubblicare una foto in bikini e in passato le sue insicurezze non glielo avrebbero mai permesso. L’ex corteggiatrice, come spiega sul post, vede solo se stessa ama i suoi difetti ma soprattutto è molto felice:

“Questa foto me l’ha scattata oggi Giulio al mare.. in bikini, senza trucco.. l’anno scorso non l’avrei di certo pubblicata.. invece oggi non vedo difetti.. vedo solo una Giulia felice e serena e non ci può essere foto più bella. Credetemi, a volte basta poco per vivere meglio, siamo belle soprattutto per le nostre imperfezioni ♥️“