Uomini e Donne, Leonardo Greco ricovero sospetto per Covid-19

Alessandro Greco ex tronista di Uomini e Donne denuncia su Instagram d'essere stato ricoverato per sospetta positivià al covid-19

Leonardo Greco ex tronista di Uomini e Donne denuncia su Instagram il suo ricovero all’ospedale Luigi Sacco di Milano, il giovane appena 37 anni afferma d’essere stato ricoverato a causa di un brutta polmonite che non gli permette di respirare bene, è stato sottoposto a ben due tamponi per accertare la positività al covid-19 ma hanno dato un esito negativo, ora è in attesa del responso di un terzo.

Leonardo è decisamente molto provato, sofferente oltre che spaventato e vuole porre l’attenzione che la patologia per cui è stato creato un allarmismo generale è molto seria e come tale va considerata, non bisogna avere un atteggiamento superficiale perchè può colpire anche le persone più giovani:

“ Ho 37 anni , ho sempre amato lo sport , sono sempre stato iperattivo e salutista …Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco… mentre scrivo ho le lacrime agli occhi , ho bisogno dell’ ossigeno per non avere problemi a respirare , ho continuamente febbre , ho una polmonite interstiziale … mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi… me ne hanno fatto un terzo questa mattina… perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus.”

Leonardo Greco: “Non si ammalano solo i vecchi…”

Leonardo Greco è in attesa di ricevere le prime cure, ma non nega d’essere seriamente preoccupato per la situazione. L’ex tronista ha tutti i sintomi del Coronavirus ma i primi due tamponi sono risultati negativi da procedura all’ospedale hanno deciso di fargliene un terzo.

Ad ogni modo Leonardo invita tutti i suoi followers a analizzare la situazione con maggiore responsabilità, il covid-19 è una cosa seria: ” Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo “i vecchi” … pensate a voi pensate a vostri cari … l’unico modo per aiutarci è stare a casa ❤️Fatelo perfavore ❤️

Spero che la mia testimonianza possa servire.”