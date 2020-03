Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Perchè ho cancellato le foto con Ida Platano”

Riccardo Guarnieri ex cavaliere di Uomini e Donne conferma al magazine ufficiale del programma d’aver superato l’ennesima crisi con Ida Platano, la dama che ha conosciuto alla corte di Maria de Filippi con cui ha, tra alti e bassi, una relazione da qualche anno.

Dopo l’ennesimo litigio i due qualche mese fa si sono lasciati definitivamente, ma poi il cavaliere è tornato indietro sui suoi passi, la paura di perdere Ida lo ha portato a chiederle di sposarlo, la dama dopo una prima dichiarata incertezza ha poi acconsentito dandosi una nuova possibilità di rinascita.

Ida e Riccardo in questi ultimi giorni hanno avuto una nuova crisi, un momento negativo che ha portato il cavaliere a cancellare dal suo profilo Instagram tutte le foto pubblicate con la dama, un gesto che ha allarmato i fans della coppia e che per giorni non ha avuto risposta. Ora Riccardo ha deciso di spiegare la situazione e per farlo ha scelto le pagine del magazine di Uomini e Donne a cui ha rilasciato una nuova intervista decisamente interessante.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Ho ritrovato la felicità con Ida Platano, oggi abbiamo una complicità anche nelle piccole cose”

Riccardo Guarnieri ha confermato d’aver cancellato le foto solo perchè era molto arrabbiato con Ida, è stato un gesto istintivo in un momento in cui era sconfortato: “Sì, sono stato io a cancellare le nostre foto sui social in seguito a una litigata molto dura con Ida di qualche settimana fa. Il mio è stato un gesto di rabbia.“

Il cavaliere rassicura tutti i fans che le cose oggi con Ida Platano vanno benissimo, ha ritrovato la serenità con la dama e in questo momento non desidera altro che vivere la quotidianità e le piccole cose in modo semplice: “Ho adorato la complicità che abbiamo avuto anche nelle piccole cose, come può essere darsi una mano a vicenda per preparare la cena e mangiare tutti insieme: sono questi i momenti che mi fanno stare bene”.