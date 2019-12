Uomini e Donne, Rosa Perrotta: “Pietro mi sposerà, ma non ora”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più stabili uscite da Uomini e Donne, i due hanno dimostrato che seppur il loro incontro è stato causale nello studio del programma pomeridiano di Maria de Filippi, il loro amore è vero e consolidato dalla nascita di Domenico che ha coronato la loro relazione.

Intervistata dal settimanale Chi Rosa ha rivelato quanto sia felice in questo momento, per lei e Pietro questo sarà il primo Natale da genitori e la cosa l’emoziona in modo totale. L’ex tronista ha poi spiegato che presto sposerà il suo corteggiatore, il matrimonio programmato per Ottobre è stato rimandato appena saputo della gravidanza e affrontare la cerimonia e i preparativi da neo mamma non era proprio allettante.

Rosa ha anche detto che tra i suoi desideri c’è quello di sposarsi con il piccolo Domenico che porta le fedi:” Ma ho deciso di rimandare perché non mi sentivo di affrontare un matrimonio da neomamma. Fosse per Pietro mi sposerebbe domani. Con calma, faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all’altare.”

Uomini e Donne, Rosa Perrotta: “La vita di coppia? Dopo la nascita di Dodo è cambiata radicalmente!”

Rosa Perrotta non ha esitato a rivelare quanto è cambiata la vita di coppia dopo la nascita di Dodo, del resto l’arrivo di un bambino è qualcosa di stravolgente nella vita di due persone e anche il modo di vivere l’intimità può risentire della presenza del neonato. L’ex tronista ha affermato che Pietro non le si è avvicinato per mesi e questo anche perchè lei provava un vero e proprio fastidio solo ad essere accarezzata, ancora oggi Rosa ha un calo del desiderio rilevante è pensa che il suo corpo appartenga solo al figlio.

L’ex tronista sa che Pietro soffre di questa situazione e ha anche pensato che fra loro fossero cambiati i sentimenti, ma oggi Rosa ha capito che è un problema suo, del suo corpo che è cambiato, ha infatti acquisito una nuova consapevolezza fisica: “La coppia cambia. Dobbiamo recuperare ciò che è nostro. In primis, il cambiamento lo devo fare io e tornare a essere donna, compagna, moglie e non solo mamma.”