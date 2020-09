Uomini e Donne, Sonny e Sara si sono lasciati? Tutti gli indizi

Coppia stabile e affettuosa nata a Uomini e Donne quella di Sonny Di Meo e Sara Shaimi che secondo alcuni rumors starebbero passando un momento di distacco. I due non appaiono sui social insieme da qualche giorno e questo avrebbe fatto preoccupare i followers della coppia che temono un addio.

Preoccupato dai tanti messaggi dei fans Sonny ha deciso di tranquillizzare chi dubita che il rapporto con Sara sia andato in crisi. I due stanno ancora insieme, si vogliono molto bene e il loro incontro nato nello studio di Uomini e Donne in un periodo non facile per il programma è stato voluto e non solo determinato dalla voglia di visibilità. Dalla scorsa Primavera Sonny e Sara hanno trascorso molto tempo insieme ma molto spesso sono costretti a separarsi e questo per motivi professionali e anche perchè vivono in due città diverse.

Sonny ha spiegato che con Sara va tutto bene, in questo periodo lui è a Milano mentre lei vive a Roma ma presto anche lui frequenterà la capitale più spesso visto che ha trovato lavoro a Roma. “Con Sara tutto benissimo” Queste le parole dell’ex corteggiatore che a quanto pare è molto vicino alla sua fidanzata a tal punto che gli fa strano anche dormire senza lei accanto.

Uomini e Donne, Sonny e Sara convivenza ancora lontana?

Nonostante si vogliano bene e sono sicuri dei sentimenti l’uno dell’altro Sonny e Sara non stanno ancora progettando una convivenza insieme. Presto Sonny potrebbe trasferirsi a Roma e tornare occasionalmente a Milano e questo lo porterebbe ad avvicinarsi all’ex tronista stabilmente, ma per il momento i due non fanno progetti a lungo termine, preferiscono vivere giorno per giorno e godersi questo particolare momento che loro stessi definiscono magico.