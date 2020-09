Uomini e Donne, Sophie Codegoni è la nuova tronista: chi è?

Prossimo alla messa in onda Uomini e Donne si annuncia pieno di sorprese. Diffuso in rete in queste ore il nome della nuova tronista, a rivelare l’identità della più giovane ragazza salita sul trono il sito Very Inutil People che ha fornito alcuni dettagli sulla protagonista del trono classico femminile della nuova stagione del programma di Maria de Filippi.

Sophie Codegoni, appena 18 anni, ha conquistato non solo l’ambita sedia rossa della tv ma anche Maria de Filippi che a quanto pare sarebbe entusiasta della giovane. Sophie non è nota al pubblico, anche se a contatti con personaggi in vista come Chiara Ferragni ad oggi la diciottenne lavora nello showroom di Milano dell’influencer anche se sogna di occuparsi in futuro dello studio dentistico di famiglia.

Sognatrice ma delusa dall’amore Sophie spera di trovare la persona giusta, un ragazzo che la faccia innamorare e ricredere nei sentimenti. Nonostante la sua evidente bellezza la neo tronista è stata tradita e ha sofferto molto per amore, per questo è sfiduciata e priva di aspettative anche se si augura che a Uomini e Donne possa trovare il suo principe azzurro.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni la più giovane tronista

Sophie Codegoni sarà presentata al pubblico durante la prima puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il prossimo 7 Settembre. Maria de Filippi ha anticipato la messa in onda del programma e ha riunito, per il momento, i due troni classico e over. Il ritorno di Uomini e Donne ha richiesto anche il riassestamento e una nuova collocazione di Daydreamer il successo dell’estate che ha conquistato con merito anche la prima serata.