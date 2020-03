Uomini e Donne trono over, Armando Incarnato alimenta le polemiche: risponde sui social

Armando Incarnato cavaliere del trono over di Uomini e Donne dopo la lite in studio con Veronica e Maria de Filippi risponde su Instagram

Protagonista scomodo del trono over di Uomini e Donne Armando Incarnato nell’ultima registrazione ha subito l’accusa di alcuni dei suoi colleghi e di Maria de Filippi tutti schierati a favore di Veronica Ursida, la dama che ha frequentato per un periodo e che oggi non manca di offendere appena è possibile.

L’atteggiamento di Armando non è piaciuto alla redazione, ma non è piaciuto neanche alla stessa Maria de Filippi che ha preso le difese della dama ricordando all’uomo che a casa ha un figlio e che innervosita ha abbandonato lo studio chiudendo prima la registrazione.

Una situazione davvero tesa e imbarazzante in cui il cavaliere decisamente poco simpatico, a volte molto pettegolo, molto spesso a conoscenza di cose che offendono alcuni suoi colleghi ha fatto davvero una brutta figura e rischia per questo anche d’essere mandato via dal programma. Sarà anche per questo che di questa situazione si tornerà a parlare e Armando dovrà spiegare meglio il suo punto di vista.

Uomini e Donne trono over, Armando Incarnato lo sfogo sui social

In attesa d’avere l’opportunità di spiegare la sua posizione Armando Incarnato ha manifestato tutto il suo disagio nei confronti della situazione creatasi sui social. Su Instagram il cavaliere ha scritto un post dove denuncia la non trasparenza di alcune dame, atteggiamenti che non fanno altro che far apparire alcune donne non sincere: ” Chi è senza peccato scagli la prima pietra. C…o, tutti santi e tutte sante! Perdona loro perché non sanno quello che fanno.”

Il cavaliere è un fiume in piena, è certo della sua posizione e vuole difenderla non gli interessa di non piacere proprio a tutti. Le scuse di Veronica in merito al figlio sono solo un modo per non esporsi: “Uh, questa storia dei figli! E nascondi il bacio perché c’è mio figlio e non dire dell’altra sera perché poi vede mio figlio… Per favore, perché poi sai cosa pensano di me. E basta! Hanno rotto il… Restassero a casa”.