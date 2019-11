Uomini e Donne trono over: la calda notte di Jamie e Moreno

Si scaldano gli animi anche al trono over di Uomini e Donne che vede protagonisti non solo Gemma Galgani con i suoi cavalieri di turno, o Ida e Riccardo con le loro continue liti ma anche gli altri personaggi presenti in studio. Protagonisti della puntata di oggi Moreno e Jamie, quest’ultima ha accusato il cavaliere d’aver trascorso la notte con lei per poi sparire, un comportamento davvero deplorevole. Jamie e Moreno si sono frequentati per un paio di settimane per poi finire al letto insieme, ma evidentemente la passione è finita tutta in un notte visto che i due non si sono più visti ne sentiti, una storia che mette sotto accusa Moreno che non trova la solidarietà di nessuno in studio e che con le sue risposte peggiora ancora di più la situazione.

Maria de Filippi lo critica per non aver saputo gestire la storia con Jamie, il modo in cui l’ha trattata non è proprio da gentil’uomo. Maria ha rimproverato anche Giuseppe per aver definito Jamie una donna leggera, e poi si è rivolta a Moreno: ” Non puoi cascare dal pero. Oggi ti accorgi che le piacevi?“

Uomini e Donne, Moreno criticato da Armando

Moreno sotto accusa dal parterre di Uomini e Donne riconosce lo sbaglio e prova a chiedere scusa a Jamie, ma il commento di Armando aggrava ancora di più la sua posizione: “Hai detto non mi è mai capitato con nessuna donna. Cosa vuoi far capire, che è lei che ti ha tirato e ti ha portato in camera da letto? “ Il trono over di Uomini e Donne è per certi versi molto più vivace di quello classico, gli anta non si risparmiano niente: dalle crisi d’amore adolescenziali alle avventure di una notte, eppure c’è chi dice che crescendo l’amore dovrebbe essere vissuto in modo più maturo.