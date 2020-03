Uomini e Donne trono over: Pamela Barretta ed Enzo Capo storia finita? Le parole del cavaliere

View this post on Instagram

Non ho lasciato Pamela! Se una donna non ti da’ attenzioni da più di 2 mesi, non ti dice mai che tiene a te o che le manchi, e non ti fa sentire desiderato, posta solo foto che la ritraggono sola, tranne che in rare occasioni…….Per portare avanti una storia bisogna essere in due!! Mi state bombardando sui social!! Dalla mia donna mi devo sentire desiderato!!!!😢