Valanga sul Monte Bianco, morti due sciatori

Una valanga è avvenuta pochi minuti fà sul Monte Bianco precisamente sotto Punta Helbronner, stazione d’arrivo della funivia Skyway di Courmayeur. Località molto frequentata dai turisti.

Due sciatori rimasti uccisi

Sono due le vittime accertate della valanga che stamattina ha travolto un gruppo di persone nei pressi di Courmayer. Non si conoscono ancora le generalità dei due sciatori si sa soltanto che erano dei free riders cioè degli esperti di sci alpinismo che effettuavano anche dei fuori pista. Il soccorso Alpino con l’aiuto delle unità cinofile via terra e con due elicotteri sta intervenendo in queste ore a quota 3000 metri circa. Le salme saranno trasportate all’obitorio di Courmayer in attesa del riconoscimento.

I giornali locali scrivono “La massa nevosa che li ha investiti si è staccata a circa 3 mila metri continuando la sua corsa per quattrocento metri in un’area tra il Tassotto e il Colle del Gigante“. Nei giorni scorsi il Monte Bianco è stato interessato da grandi nevicate ma il rialzo delle temperature unito a alle piogge ha appesantito la neve rendendo cosi pericolose certe zone che possono provocare slavine e valanghe anche di grandi dimensioni.