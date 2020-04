Valentin Alexandru e Francesca Tocca: è veramente finita fra i due?

Valentin Alxandru è stato uno degli allievi dell’ultima edizione di Amici, ballerino esperto e molto preparato di ballo latino ha lasciato il segno nel talent per essere stato messo alla porta proprio da Maria de Filippi ma soprattutto perché investito da un ondata di gossip che l’ha reso protagonista insieme alla ballerina professionista Francesca Tocca.

Nei giorni scorsi Valentin ha rivelato sui social d’aver avuto una breve storia con Francesca, dichiarazione commentata dalla ballerina, moglie di Raimondo Todaro insegnante di ballo a Ballando con le stelle, con indifferenza almeno fino a qualche ora fa. Francesca ha infatti avuto uno sfogo su Instagram dove ha denunciato d’essere pronta a guardare avanti, ha semplicemente scritto “l’Alba”, un simbolo che rappresenta il desiderio di guardare al futuro in modo positivo senza voltarsi indietro.

Non è dello stesso parere Valentin che invece posta foto criptiche e messaggi in codice che confermano il suo carattere tenebroso: “A volte il più luminoso di tutti è il nero. Dentro il suo abisso c’è una luce che non conosciamo“.

Valentin e Francesca Tocca uno sguardo al futuro, ma non insieme

A quanto pare Francesca Tocca e Valentin hanno preso due strade diverse, i due secondo quanto ha dichiarato l’ex allievo d’Amici hanno avuto un’intesa immediata sia nel lavoro che nella vita privata e anche se la Tocca non ha confermato la relazione si percepisce che qualcosa fra loro c’è stato. Di certo per il momento i due hanno deciso di guardare avanti, ma non insieme vogliono ricominciare a costruire il loro futuro lontano dai gossip e pettegolezzi.