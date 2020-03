Valeria Marini, il fidanzato Gianluigi Martino dichiara: “voglio sposarla e avere un figlio”

Valeria Marini è uscita dal suo secondo Grande Fratello Vip in modo davvero inaspettato, un voto flash ha concluso la sua avventura nella casa più spiata d’Italia e non le ha permesso non solo di arrivare in finale, ma neanche di vincere.

La showgirl è tuttavia uscita entusiasta visto che fuori ad attenderla c’era il suo giovane fidanzato Gianluigi Martino che l’ha sempre difesa anche dalle furiose liti che ha avuto con Antonella Elia. In una recente intervista a Diva e Donna l’imprenditore ha rivelato d’essere molto innamorato di Valeria e d’essere pronto a sposarla e a mettere su famiglia non a caso la cosa che desidera di più è fare un figlio con lei:

“Il matrimonio sarà il sigillo del nostro amore: voglio sposarla e avere un figlio” Queste alcune delle parole dette dal giovane che solo qualche mese fa è stato paparazzato all’uscita da una chiesa di Roma, dato che potrebbe far pensare che Gianluigi sia pronto a fare la proposta a Valeria a cui piacerebbe molto risposarsi in chiesa, dopo l’annullamento da parte della Sacra Rota della sua prima unione con Giovanni Cottone.

Valeria Marini sposa Gianluigi? In attesa della proposta

Per il momento non sappiamo se Valeria Marini ha ricevuto la proposta di matrimonio, ma di certo il suo aitante fidanzato è pronto a portarla all’altare: desidera ufficializzare il loro rapporto anche davanti a Dio e per questo presto i due faranno progetti in merito.

Il fidanzato della Marino nell’intervista a Diva e Donna ha voluto anche chiarire quanto sia stato difficile per Valeria convivere con una persona così instabile e pressante come l’Elia: “Non credo che sia facile convincere con la Elia”.