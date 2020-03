Grande Fratello Vip, Valeria Marini non sta bene: “Ho fatto il tampone!”

Valeria Marini attualmente inquilina del Grande Fratello Vip è entrata nella casa nelle ultime settimane quando l’emergenza Coronavirus era già stata allertata nel territorio lombardo, questo ha allarmato in particolare Fabio Testi che ha insinuato che la showgirl, che in queste ore ha manifestato alcuni sintomi tipici di uno stato influenzale, fosse positiva al Coronavirus.

La showgirl si sente stanca, ha tosse e alcuni malesseri comuni sintomi che potrebbero essere coerenti con la patologia del Covid-19 nel suo stato iniziale, ma Valeria Marini ha escluso a priori d’essere stata contagiata visto che prima d’entrare ha fatto il test ed è risultato negativo. Quello che non sa la Marini è che in alcuni casi il tampone ha dato esito positivo dopo tre volte che è stato ripetuto.

Una situazione che preoccupa gli inquilini all’interno della casa che nonostante vengano aggiornati quotidianamente sull’evolversi dell’emergenza Coronavirus non riescono a capire del tutto quanto e come è grave la situazione.

Grande Fratello Vip, prossimo alla sospensione?

Intanto nella casa Paolo Ciavarro e Aristide Malnati sono riusciti a vedere attraverso gli specchi che i cameramen e gli autori indossano le mascherina, dato questo che gli ha allarmati profondamente e li ha portati a riflettere sull’utilità d’andare avanti con il reality.

In molti si chiedono se non sia opportuno sospendere il format vista tutta la situazione o se continuare come da programma, anche se in questi ore circolano alcuni rumors per molti attendibili che sostengono che il Grande Fratello Vip sarà ridimensionato almeno nella messa in onda d’alcune puntate.