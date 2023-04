Valle d’Aosta: valanga travolge tre aspiranti guide alpine, recuperati i corpi

Tre allievi del corso per guide alpine della Valle d’Aosta, ieri 13 aprile, sono stati travolti da una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso. Nonostante le ricerche, scattate repentinamente, per gli alpinisti non c’è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati trovati privi di vita oggi 14 aprile. A dare l’allarme è stato il responsabile della cordata, Matteo Giglio, 49 anni, giornalista e autore di diverse pubblicazioni e documentari tv.

L’uomo, dopo aver visto i suoi amici sparire sotto la neve, è riuscito a salvarsi ed è sceso a valle a chiedere aiuto. L’allarme è stato accolto sia dal soccorso italiano che da quello francese. I soccorritori hanno provato ad avvicinarsi alla zona segnalata in elicottero, ma le condizioni meteo hanno reso difficile ogni operazione.

Le squadre composte dai tecnici del Soccorso Alpino valdostano e Soccorso alpino della Guardia di finanza sono riuscite a raggiungere il rifugio Benevolo, sito a quota 2.300 metri ed hanno proceduto via terra verso il luogo segnalato da alcuni scialpinisti. Per Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, Sandro Dublanc, di 44 anni e Elia Meta, di 37 anni, non c’è stato nulla da fare. Le salme sono state portate in elicottero all’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta).