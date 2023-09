Vanessa Gravina confessa: “Oggi sono innamoratissima”

Tra i protagonisti dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore Vanessa Gravina veste ancora una volta i panni della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Personaggio discusso, ma molto amato della nota soap ha permesso alla Gravina di conquistare un popolarità rilevante nonostante il suo debutto sul set risale a quando era poco più d’una bambina.

Al magazine Confidenze l’attrice ha rivelato d’aver sofferto per amore. In passato è stata ferita, il fallimento del matrimonio con Domenico Pimpinella non è stato facile d’accettare. Il rapporto è durato più di 10 anni e lei aveva creduto molto nella relazione, non pensava che quell’amore potesse finire. Ora è di nuovo innamorata, è una persona del suo ambiente che è riuscita a farle battere il cuore ancora una volta:

“A Formentera c’era anche la persona che da qualche tempo mi fa battere il cuore. Ho mantenuto il riserbo fino a ora, ma sì, lo confesso: sono innamoratissima. Però, di lui rivelo solo che è del mio ambiente. Non sono una che si butta nelle storie con leggerezza. Sono figlia unica, non ho figli. Perciò il mio uomo è la mia famiglia, ho bisogno di legami forti. Infatti, ho sempre avuto relazioni lunghe e mai flirt.“

Vanessa Gravina: “In amore sono in credito“

L’attrice non nega che nella sua vita ha ricevuto molto affetto e provato tantissime emozioni, ma è convinta d’aver dato molto di più. E’ anche per questo che si ritiene in credito di sentimenti: “

“Ho avuto e dato moltissimo, ma mi sento un po’ in credito. Però, ho sempre fatto come volevo, sono sempre stata io a decidere. E mi prendo le responsabilità. Il problema è la mia instabilità. Dopo il Covid, avendo visto tante persone morire, navigo più a vista. E oggi vivo questa relazione giorno per giorno”.