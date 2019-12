Vanessa Incontrada: “Non mi curo degli haters che criticano il mio peso”

Intervistata dal Quotidiano Nazionale Vanessa Incontrada volto della televisione italiana da molti anni, impegnata in fiction di successo ma anche come presentatrice oggi accanto a Gigi D’Alessio, ha risposto ad alcune domande riguardo le critiche che ogni giorno riceve in merito alla sua forma fisica. L’attrice dopo la nascita del figlio ha cambiato decisamente le sue misure, ma per lei questo non è stato un problema si piace anche così e non vede perchè dovrebbe soffrirne. In merito ai tanti attacchi social che riceve ha risposto: “Gli hater che mi hanno criticato per il mio peso? Non me ne curo. Ai ragazzi dico: non tutti hanno la fortuna di essere belli, ma bisogna accettarsi per quello che si è, senza timori e senza paure. Ogni donna è bella per quello che è.”

Vanessa è sicura di se, e suggerisce soprattutto ai ragazzi di accettarsi per quello che si è senza temere giudizi di persone inadatte che si nascondono. Ogni persona ha una bellezza propria e un proprio talento e su quello che bisogna concentrarsi.

Vanessa Incontrada: “C’è troppo odio social…”

Vanessa Incontrada è un’artista completa, è soddisfatta professionalmente e anche come donna e mamma e non potrebbe chiedere di più. La conduttrice non nasconde d’essere preoccupata del tanto odio social che circola in rete, un dato su cui riflettere e per cui bisognerebbe fare qualcosa: “I social sono un mezzo che va controllato. Io sarei molto più fiscale su alcune cose. Dando l’opportunità a tutti di parlare si possono provocare danni anche gravi. lo sono aperta e libertaria, ma anche per un controllo totale dei social”. Poi aggiunge: “Il mondo è bello perché è vario. La normalità viene riconosciuta e apprezzata”

