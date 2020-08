Vanessa Incontrada: “Per ora lascio la tv…”

Hanno incuriosito le dichiarazioni di Vanessa Incontrada rilasciate in un’intervista a Telesette, la conduttrice ma anche attrice di fiction di successo sembra aver deciso d’allontanarsi dal palcoscenico televisivo per un periodo di tempo. L’Incontrada d’origine spagnole ma italiana d’adozione ha molti progetti da realizzare, progetti legati al teatro e al cinema e per riuscire a fare tutto quello che si è promessa dovrà stare lontana dalla tv per un pò.

“A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie”. Parole quelle dell’Incontrada che fanno ben capire quanto sia impegnata, è pronta a tornare in teatro lavoro che le piace molto visto anche il contatto diretto con il pubblico e a in programma anche un film per il cinema.

Prima di lasciare il mondo della tv dove per altro è molto amata Vanessa Incontrada sarà di nuovo a fianco di Carlo Conti nella conduzione dei Seat Music Awards ancora una volta diretti dall’arena di Verona. Vanessa ha spiegato il suo ruolo di fans quando incontra Luciano Ligabue l’unico artista che riesce a mandarla in tilt.

Vanessa Incontrada prima donna contro la perfezione

Vanessa Incontrada ha fatto delle sue imperfezioni di donna un vanto, molto spesso presa di mira anche sui social per le sue piacevoli rotondità acquisite dopo la gravidanza con cui lei convive benissimo si è esposta durante lo spettacolo di Gigi D’Alessio con un monologo a favore della non perfezione femminile, un dialogo con se stessa e il pubblico davvero da brividi: “La perfezione non esiste, so di non dire una grande novità. Ma io lo voglio gridare. Magari l’avessero detto prima a me”.