Varese: scontro frontale sulla tangenziale, due ragazzi perdono la vita

Scontro frontale nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio sulla tangenziale nordest di Varese, in località Valle Olona. Nell’incidente stradale hanno perso la vita due persone: si tratta di due giovani dei quali non sono ancora state rese note le generalità. Il sinistro si è verificato alle 23.30 nel tratto della tangenziale nordest denominato viadotto Peschiera, tra via Postumia e via Peschiera.

Qui, l’auto sulla quale viaggiavano le due vittime è finita contro un furgone e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente di soli 19 anni e alla ragazza che viaggiava con lui. Sul posto sono presto intervenuti gli operatori del 118, con ambulanze e automediche, oltre alle forze dell’ordine. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi di rianimare i ragazzi, per loro non c’è stato nulla da fare.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro e le cause dell’impatto. In totale sono quattro le persone coinvolte: le due che erano sull’auto e che hanno perso la vita e le due che viaggiavano sul furgone e che sono state affidate ai soccorritori e trasportate al Pronto soccorso di Varese. L’auto a causa dell’impatto ha perso carburante sull’asfalto rendendo molto difficoltosi i soccorsi.