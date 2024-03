Venezia: “NO” al ticket di ingresso. Sit-in in Piazza Roma il 25 aprile

Risale al 2018 la proposta di introdurre un ticket a pagamento per poter visitare Venezia e sin dall’inizio i cittadini e i vari comitati si erano opposti all’introduzione di questa misura che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 25 aprile.

Per questa data è stato organizzato un sit-in in Piazza Roma alle ore 10:30 per ribadire nuovamente il “NO” al pagamento di un pedaggio per poter godere delle bellezze della città lagunare. Piazza Roma, infatti, coincide con uno dei punti di accessi che dovrebbero diventare soggetti a contributo.

Nel frattempo, il 23 aprile si terrà l’assemblea pubblica con questo ordine del giorno la medesima questione. In questa occasione i cittadini potranno intervenire liberamente e interagire con i rappresentanti di Forum per Mestre e Venezia, Venice Barathron.

Secondo la giunta comunale, questa misura è uno strumento efficace, seppur sperimentale al momento, per gestire gli enormi flussi di turisti che arrivano a Venezia quotidianamente.

I rappresentanti di Asc (Assemblea Sociale per la Casa), invece, reclamano, oggi come nel 2018, che per gestire il massiccio flusso di turisti non serve far pagare un ticket di ingresso, bensì potenziare i servizi, i collegamenti da e per Venezia e le case che stanno diventando un miraggio.