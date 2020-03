Verissimo, Clizia Incorvaia: la rottura con Francesco Sarcina e il rapporto con Paolo Ciavarro

Ospite attesa di Verissimo Clizia Incorvaia ha risposto alle domande, a volte scomode, di Silvia Toffanin che non ha esitato a chiedere all’influencer come sono i suoi rapporti con l’ex marito Francesco Sarcina, ma anche come sta vivendo questo momento post Grande Fratello Vip.

Clizia ha ricordato il suo matrimonio con affetto, ammettendo che è stata una storia importante da cui è nata sua figlia, dopo non pochi problemi che persistevano già da qualche anno, ha deciso di porre fine ad una relazione che non aveva più futuro: “E’ stata una grande storia d’amore. Era tre anni comunque che eravamo in crisi. A febbraio 2019 avevo dato una possibilità ancora a Francesco, poi a giugno ci siamo lasciati e c’è stato il caos mediatico.”

Nonostante tutto quello che è successo con l’ex marito Clizia non porta rancore e oggi gli augura tutto il bene possibile: “A lui auguro del bene e spero tanto che lui ami la propria figlia e la rispetti e che metta il proprio ego da parte in certe situazioni che possono ledere a lei.”

Verissimo, Clizia Incorvaia: “Paolo è il mio principe, mi manca molto”

Clizia Incorvaia torna a sorridere quando le viene chiesto della sua esperienza al Grande Fratello Vip e dell’affetto trovato in Paolo Ciavarro. L’influencer ammette che il giovane le ha fatto battere il cuore ancora una volta e non pensava potesse accadere, lo considera una persona speciale e lo vede come il suo principe: “Paolo è il mio principe. Gentile, timido, elegante, protettivo, intellettuale… non pensavo esistesse il principe.”