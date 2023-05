Verissimo, Diletta Leotta senza filtri: “La gravidanza? Uno choc!”

Ospite del salotto di Verissimo Diletta Leotta. L’inviata di Dazn è stata accolta da Silvia Toffanin in modo caloroso, tra abbracci e applausi. In dolce attesa Diletta ha parlato della gravidanza e di come sta vivendo questo speciale momento della sua vita. Non nega che alcuni aspetti della gestazione l’hanno traumatizzata, ma sta guardando avanti in modo positivo.

“Un amore inaspettato, tutto è stato molto veloce e naturale. Sono felicissima, è stato un colpo di fulmine”. Ha così definito l’amore nato per Loris Karius, un quasi colpo di fulmine che neanche lei si aspettava e che invece l’ha travolta in modo totale. Ha poi aggiunto di non aver programmato la gravidanza, non era prevista: “All’inizio è stato uno choc, non era preventivata la gravidanza. Poi mi sono detta che è inutile avere delle regole su questo tema e ora credo che sia il dono più bello che possa capitare”.

Diletta partorirà a Milano e a quanto pare spera che Loris trovi una squadra italiana per poter crescere il bambino insieme a lei. La showgirl ha poi raccontato d’aver detto alla madre di voler chiamare la figlia Ofelia, come lei. La donna ha avuto una reazione inaspettata: “No, Ofelia no, è pesantissimo, non mi piace per niente per una bimba giovane e moderna, trova un altro nome”. Ha poi aggiunto: “Ora penserò ad altri nomi. Loris punta più su un nome estero, io sull’Italia, dobbiamo trovare una via di mezzo. La roba assurda è che dovrebbe nascere il giorno del mio compleanno, non so se è una cosa positiva o negativa”.

Diletta Leotta perfetta con la pancia di 6 mesi

Molto attiva sui social Diletta Leotta condivide spesso scatti del suo fisico in cambiamento. Nei giorni scorsi ha pubblicato le prime immagini in costume e pancino in vista e ha anche reso nota la sua attività fisica.

Anche in dolce attesa Diletta non si sottrae agli allenamenti quotidiani, immagini che piacciono ai followers che non mancano di lasciare like e commenti positivi. Anche incinta di 6 mesi la giornalista è bellissima e in perfetta forma fisica!