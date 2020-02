Verissimo: il dramma di Valeria Marini

Ospite di Verissimo Valeria Marini si è confidata con Silvia Toffanin, la showgirl reduce da una settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove è entrata solo per infastidire Rita Rusic ha raccontato d’aver passato un periodo difficile negli ultimi mesi, si è chiusa in se stessa e voleva solo piangere.

Valeria ha confessato che la causa del suo malessere è legata alla madre Gianna Orrù che per una serie di motivi ha deciso di allontanarla, una decisione che le ha procurato dei disagi immensi visto il legame che avevano: ” Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”.

La showgirl non si spiega questo atteggiamento della madre, l’ha rifiuta e anche a Natale è andata a cercarla ma la signora Orrù non ha voluto nemmeno aprirle la porta. Questa situazione è per Valeria Marini davvero insostenibile per questo sta facendo di tutto per riavvicinarsi alla madre.

Verissimo, Valeria Marini: “Mamma qualsiasi cosa possa succedere io ci sono: mi manchi!”

Valeria Marini sfrutta le telecamere di Verissimo per mandare un messaggio alla madre, la showgirl spera d’essere ascoltata e di ricevere una risposta, ha bisogno di riallacciare il rapporto con lei:

“La vita è un dono prezioso. Qualsiasi cosa possa succedere io ci sono. Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi”