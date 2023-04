Verissimo, Ilary Blasi: silenzio sulla separazione

Attesa da mesi in tv, Ilary Blasi ha presenziato nel salotto di Verissimo. In occasione dell’inizio de L’Isola dei famosi 2023 la conduttrice è stata accolta da Silvia Toffanin, sua storica amica, con garbo e affetto. In molti si aspettavano che Ilary parlasse della separazione da Francesco Totti e invece ha optato per il silenzio.

Dopo un’entrata travolgente e ironica, Silvia Toffanin ha chiarito che non farà a Ilary domande che riguardano il suo recente passato: “Non possiamo far finta di nulla, sai che da casa tutti si aspettano che io faccia domande sulla tua separazione, ma non è il momento giusto e quindi non ne parleremo. Ne parleremo più avanti”. Immediata la risposta della conduttrice che ha apprezzato la comprensione dell’amica:

- Advertisement -

“Grazie per rispettare i miei tempi”. Insomma Ilary presto darà la sua versione dei fatti, ma per ora non è il momento. Il silenzio della Blasi ha sorpreso alcuni fans che si aspettavano qualche rivelazione inattesa. Ma la conduttrice è consapevole che ogni cosa detta avrebbe avuto un peso, soprattutto ora che i due ex coniugi si stanno confrontando in tribunale. Per tutto questo tempo Ilary non ha proferito parola, ma di sicuro saprà capire quando dare la sua versione dei fatti.

Ilary Blasi, il messaggio d’Alvin: “E’ un cretino”

Ilary Blasi è pronta a tornare in studio, è emozionata di condurre ancora una volta l’Isola dei famosi 2023 e felice che al suo fianco ci sia ancora Alvin. L’inviato, dopo i recenti rumors, ha mandato un messaggio d’affetto alla collega che non ha potuto far altro che ironizzare sull’accaduto:

“Avrei voluto essere in studio oggi, ma purtroppo c’era Ilary Blasi e quindi meglio di no”.

- Advertisement -

Ilary ha salutato Alvin raccontando un aneddoto: “Che cretino! Tu sai che io su Instagram ho pubblicato il suo numero di telefono? Era molto arrabbiato, poi abbiamo litigato veramente. Comunque lo ridarò in diretta, magari lo faccio anche con il tuo Silvia. Come mai dicono che litighiamo? Non lo so come mai escono questi articoli, così ho dato il suo numero dicendo ‘parlate con lui’. Così si è arrabbiato davvero“.

Tra i naufraghi ufficiali del reality anche l’ex suor Cristina che ha abbandonato i voti e ha scelto d’intraprendere una strada diversa: “Partecipare all’Isola è un atto d‘incoscienza, prendo questa esperienza per affrontare le mie paure”.