Verissimo, Ramon Agnelli commuove Silvia Toffanin: “Quando mia madre si ammalò…”

Ramon Agnelli è stato uno dei protagonisti dell’edizione in corso d’Amici 22. Il giovane e talentuoso ballerino ha ricevuto moltissimi complimenti anche d’Alessandra Celentano con cui inizialmente ha avuto un rapporto non facile. Nella scuola di Maria de Filippi ha mostrato il suo talento anche se alle spalle aveva già esperienze professionali d’alto livello.

Ramon ha lasciato la scuola la scorsa settimana e come tutti i suoi ex compagni è stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin Ramon ha parlato del vissuto nella scuola, della passione per la danza, ma soprattutto della sua infanzia. Il giovane ballerino ha infatti rivelato alcuni retroscena del suo vissuto, e questo ha commosso anche Silvia Toffanin che a stento è riuscita a trattenere le lacrime.

- Advertisement -

L’ex allievo d’Amici ha dichiarato d’aver perso la mamma a causa di una grave malattia quando aveva solo 12 anni, fu un momento davvero drammatico: “Io avevo 11 anni, mia madre si ammalò di una bruttissima malattia. Ed è morta. Mia sorella aveva 17 anni, abbiamo affrontato i problemi degli adulti in adolescenza e siamo andati avanti”. Ha poi aggiunto: “La nostra mamma ci ha regalato la forza per riuscire ad andare avanti anche quando siamo rimasti soli. Lei mi seguiva h24, sempre. Con lei ho avuto un rapporto che è stato tutto. Ora mi è rimasta mia sorella. Come ho fatto a superare il lutto? Quando succede non sei nemmeno lucido.“

Ramon Agnelli: “La mia forza? Il mio sogno di ballare“

Ramon ha confessato che a dargli la forza d’andare avanti gliel’ha data la danza e il suo sogno di diventare un ballerino professionista: “Mi ha dato forza il mio sogno di essere un ballerino. Sono riuscito ad andare avanti anche grazie a mia sorella. Ogni volta che ballo ora penso sempre a mia madre. Io e mia sorella abbiamo poi vissuto con mio padre che c’era e non c’era. Con Denise abbiamo deciso che la vita va avanti ed è bella. E che non ci si deve piangere addosso”.

- Advertisement -

Il forte legame con la sorella maggiore è stato determinante per guardare avanti, anche perchè il padre non era molto presente nelle loro vite. Ramon presto diventerà zio, Denise, è incinta. Lo ha saputo quando era nella scuola d’Amici: “Tua sorella ti vuole parlare al telefono”. Io ero stanco, dopo un sacco di prove. Mi ha detto che era incinta. Mi disse: “Il tuo sogno si è realizzato, divento mamma.”