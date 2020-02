Verissimo, Serena Enardu: “Oggi Pago lo sposerei”

Ospite di Verissimo per la prima volta Serena Enardu ha parlato del rapporto ritrovato con Pago, di matrimonio e anche di figli

Ha monopolizzato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip Serena Enardu con la sua determinazione ad entrare nella casa per riconquistare Pago dopo averlo perso in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island dove l’ex tronista ha perso la retta via invaghendosi del tentatore Alessandro, una storia che fuori dal reality a detta degli stessi interessati non ha avuto nessun seguito.

Serena è uscita dalla casa a furor di popolo, che più volte ha chiesto la sua eliminazione attraverso il televoto, e ora tifa perchè Pago possa farsi il suo percorso e perchè no anche vincere. L’ex tronista è stata ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda domani, Serena è la prima volta che si racconta Silvia Toffanin e lo ha fatto in modo sincero.

In una conversazione pacata e apparentemente intima ha rivelato alla conduttrice quanto è felice in questo momento, ha affermato d’aver ritrovato la serenità ed è pronta anche a sposare Pago nonostante la reticenza avuta nei confronti del matrimonio fino ad ora: “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Prima avevo paura, ma oggi Pago lo sposerei”.

Verissimo, Serena Enardu: “Avere un altro figlio mi spaventa, ma…”

Serena Enardu ha poi parlato anche di figli, lei che è già madre di un ragazzo adolescente non esita a rivelare d’essere stata lasciata sola dal padre del figlio al primo mese di gravidanza, ha affrontato molto giovane una serie di problemi non facili e anche se oggi è felice non nega che avere un altro bambino l’ha spaventa un pò: “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte .

L’ex tronista infine dichiara di non aver mai tradito Pago e spera che neanche lui l’abbia mai fatto, di certo non glielo chiederà proprio ora.