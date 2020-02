Verissimo, Silvia Provvedi in dolce attesa svela il sesso del nascituro

Sarà mamma a Giugno Silvia Provvedi la cantante de Le Donatella, la giovane ha svelato al settimanale Chi qualche settimana fa d’essere in dolce attesa, una gravidanza arrivata per caso per niente cercata che ora la sta rendendo la donna più felice del mondo.

Padre del nascituro un uomo che le ha rubato il cuore e che le sta facendo scoprire l’amore diversamente da come l’ha vissuto fino ad ora. Silvia ospite della puntata di Verissimo che andrà in onda domani ha rivelato a Silvia Toffanin che è in attesa di una femmina, che probabilmente si chiamerà Benedetta.

La cantante non si aspettava di diventare mamma di una bambina, ma ora che lo sa è felice più che mai: “Ero convintissima fosse un maschio, invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!”

Verissimo, Silvia Provvedi: “Per Fabrizio Corona provo un pò di tristezza…”

Silvia Provvedi è contagiosa con la sua felicità, per lei questo è un momento speciale e vuole goderselo appieno con l’uomo che le ha rapito il cuore e che le ha ridonato il sole. La cantante ha poi risposto ad una domanda su Fabrizio Corona con cui ha avuto una relazione finita male, una storia a cui lei ha dedicato molto di se stessa in un periodo in cui l’ex paparazzo era nel mirino della legge:

“Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente.”