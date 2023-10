Verissimo, Sophie Codegoni nuove verità su Basciano

La soap che in questi ultimi giorni ha visto protagonisti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sembra destinata ad avere una conclusione. Dopo aver rivelato sui social la fine della relazione l’ex tronista si è recata a Verissimo per raccontare la sua verità. La Codegoni ha accusato l’ex fidanzato d’averla tradita, di non aver avuto cura e rispetto nei suoi confronti neanche dopo che aveva partorito, e d’essere geloso in modo spropositato.

Sophie ha poi aggiunto che Alex, che lei dice d’amare ancora, l‘ha indotta ad allontanarsi da lui. Deluso da queste parole Basciano ha chiesto a Silvia Toffanin diritto di replica, occasione che la conduttrice di Verissimo non potevano non dare all’ex gieffino. Di fronte a Silvia Toffanin il dj è scoppiato in un pianto. Ha ammesso le sue colpe e sa d’aver sbagliato, ma ha ribadito di non avere mai tradito Sophie, e che l’ex tronista è manipolata da qualche cartomante oltre che dalla mamma.

Inoltre il giovane ha lamentato il fatto di non poter vedere la figlia e ha ricevuto anche una lettera dai legali dell’ex gieffina di non avvinarsi. La soap non poteva finire qui visto che durante la puntata di ieri la Codegoni ha replicato all’affermazioni dell’ex compagno. “Sono tornata perché non posso permettere che passo io come cattiva. Non è vero che non gli faccio vedere la bimba. Sarei bugiarda se dicessi che il suo pianto di ieri mi ha stretto il cuore. Perché? Di quei pianti ne ho visti tantissimi. Sbagliava, piangeva, solito copione”.

Sophie Codegoni: “Non sono plagiata“

Sophie Codegoni ha poi mostrato a Verissimo le prove del tradimento. Il weekend a Ibiza con Luzma Cabello, c’è stato e lui sapeva prima di partire della sua presenza. Inoltre Sophie ha fatto chiarezza sul fatto che è stata plagiata: “Lui pensa che mia mamma mi plagi, ma io ho una testa molto funzionante e pensante. Nessuno può decidere per la mia vita. Perché se io ho deciso di vivere la mia vita con te, di fare una famiglia con te, per me ci può essere il mondo intero che mi dice che tu sei sbagliato, ma se tu per me sei giusto sarà giusto per sempre.”

L’ex gieffina infine ha confessato di non aver raccontato tutto quello che è successo: “Io non ho detto tante cose, che è giusto che non le dica, perché comunque è sempre il padre della mia bambina. Alcune cose io le so ed è per questo che io dico che non devo convincere gli altri che ho fatto bene a prendere questa decisione dopo tanto tempo, perché io so che è la scelta giusta per me perché ho sopportato e subito troppo.“