Verissimo, Emma Marrone: “Mi ritengo fortunata”

Emma Marrone in giro tra radio e tv per la promozione del suo ultimo album, uscito solo da qualche mese e già un successo, è stata ospitata a Verissimo alla corte di Silvia Toffanin che con la sua eleganza e gentilezza e mai fuori le righe ha intervistato l’ex vincitrice d’Amici.

Emma ha rivelato che ora che tutto è superato può dire d’aver avuto paura, ha dovuto fermare il suo lavoro e occuparsi di se stessa, e nel farlo ha scelto d’essere sincera con i suoi fans che sempre le hanno fatto sentire il loro affetto: “Durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità. Adesso va meglio! È il mio modo di reagire alle cose. Forse avrei dovuto aspettare ancora un po’, ma io devo stare attiva”

Emma Marrone: “Il principe azzurro? Il mio si è perso”

Sorride alla vita Emma Marrone, sa d’essere molto fortunata ha realizzato molti dei suoi sogni e anche se manca l’amore non le importa. La cantante scherza sul fatto che il suo principe azzurro si è perso per strada anche se è certa che l’amore esiste anche per lei, da qualche parte nel mondo c’è anche la sua metà aspetta solo il momento giusto, quello che li farà incontrare: “Credo e penso che la persona destinata a me esista, ma oggi non vedo l’amore, il mio principe azzurro ha perso la strada!” Emma sottolinea quanto è importante la musica per lei, un sogno realizzato:” Mi ritengo fortunata perché ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi per stare bene. La musica è la mia vita. Non mi sento arrivata, ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto“.