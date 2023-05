Verona: trovati in casa resti di un’anziana morta da 5 anni

Una storia che ha dell’incredibile ma che si è realmente verificata a Verona, nel quartiere di Borgo Milano. Qui, in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina, è stato scoperto il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un’anziana di 80 anni. Il corpo, ormai mummificato, è stato rinvenuto durante un sopralluogo dei vigili del fuoco e della polizia locale autorizzata dalla Procura.

I sospetti sono arrivati in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti dello stabile, in merito all’occupazione abusiva di un loro appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso potrebbe risalire addirittura a 5 anni fa. Gli agenti del comandante Luigi Altamura stanno indagando sul caso ed i medici legali dovranno stabilire le cause della morte dell’anziana signora. Al momento è stato informato il pubblico ministero di turno del rinvenimento e c’è il massimo riserbo sulla vicenda.

Il figlio ha continuato ad incassare la pensione della madre

Le forze dell’ordine hanno cercato di rintracciare il figlio della donna per informarlo di quanto accaduto. Tuttavia, quest’ultimo, un uomo di 60 anni, risulta irreperibile al momento. Dalle prime indagini, è emerso che in questi anni avrebbe continuato ad incassare la pensione della madre. Gli inquirenti lo cercano in queste ore: potrebbe fornire chiarimenti su quanto avvenuto durante tutto questo tempo.