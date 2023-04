Vicenza, crolla una scala dentro la Moschea

Un momento di preghiera finito in ”tragedia”. E’ accaduto oggi 21 aprile intono alle 7.30 del mattino a Vicenza all’interno del centro culturale islamico di Vecchia Ferriera. Qui oltre un migliaio di fedeli, impegnati nella preghiera di fine Ramadan, hanno vissuto un momento di paura a causa del cedimento di una scala interna. La struttura, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non avrebbe retto il peso delle persone.

Durante il deflusso dei fedeli, infatti, una delle due scale semicircolari di metallo si è piegata a metà nel punto di giuntura, facendo precipitare a terra le persone che vi erano sopra. In seguito al cedimento cinque di queste sono rimaste ferite e uno dei fedeli è rimasto intrappolato tra le lamiere. In loco sono presto intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo e le ambulanze della Suem 118.

5 feriti sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale

Il centro adibito a luogo di culto era pieno: presenti diverse centinaia di persone per i festeggiamenti del primo giorno dopo la fine del Ramadan avvenuto ieri 20 aprile. I cinque feriti, di cui uno in codice giallo, sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale. Al momento i funzionari guidati dall’ing. Leonardo Rubello stanno eseguendo un sopralluogo per determinare le cause dell’incidente.