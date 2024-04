Vicenza: frati cappuccini alla ricerca di una collaboratrice domestica

Vicenza. I nove frati cappuccini della Fraternità Madonna dell’Olmo di Thiene sono alla ricerca di una collaboratrice domestica alias perpetua e hanno pensato di rivolgersi al web. Hanno pubblicato un annuncio che spiega dettagliatamente di cosa si dovrà occupare il/la candidato/a.

Il cuoco che attualmente provvede ai pasti dei religiosi è prossimo alla pensione, di conseguenza, i nove frati cappuccini hanno pensato bene di mettere nero su bianco online le loro necessità. L’annuncio è stato pubblicato dalla Curia di Venezia sul portale locale di offerte e domande di lavoro cliclavoroveneto.it

E’ stata sempre la Curia di Venezia a valutare i candidati e scegliere la nuova perpetua destinata alla Fraternità Madonna dell’Olmo di Thiene.

A quanto riportava l’annuncio, la persona si dovrà occupare della gestione della cucina preparando circa venti pasti giornalieri, dovrà inoltre provvedere alla pulizia delle varie stanze. “Riordino, riassetto, cura degli spazi e rispetto” si legge anche nel testo messo in rete.

Era richiesta almeno una minima esperienza in queste mansioni.

Ad ogni modo, i frati non hanno dovuto attendere molto, infatti, il posto è stato occupato in brevissimo tempo. I religiosi hanno ricevuto inaspettatamente un grande feedback alla loro richiesta di lavoro: in moltissimi si sono candidati offrendosi di occupare il posto vacante.

A differenza dell’immagine della perpetua di un tempo, la persona neo-assunta dai monaci è una figura professionale a tutti gli effetti con un regolare e dettagliato contratto di lavoro. L’orario sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, mentre in alternanza per quanto riguarda il sabato e la domenica.

I dati registrati indicano che tra le province di Padova, Vicenza e Verona ci sono circa 10 diocesi con 2.800 preti da accudire.