Video schok, parla il medico che avrebbe aggredito un anziano a Calimera

Ieri nella Provincia di Lecce, più precisamente a Calimera, è accaduto un evento scioccante. Un medico di base, molto conosciuto in quella località, ha aggredito un paziente di 86 anni. Secondo le prime indiscrezioni, pare che il medico avrebbe colpito l’uomo con svariati pugni e calci provocandogli tumefazioni diffuse sul volto. Immediata la reazione del Governatore della regione: “Il danno che questo medico ha provocato al suo paziente è un episodio raccapricciante e inaccettabile e rappresenta esattamente l’opposto rispetto al quotidiano immane sacrificio che i medici pugliesi stanno sostenendo in questo periodo drammatico”. Sempre Michele Emiliano ha sottolineato che la radiazione dall’albo dei medici non rientra tra le competenze regionali, tuttavia l’episodio deve essere punito. Questo dottore non merita sicuramente di svolgere il ruolo di medico. Le parole del governatore sono durissime, un episodio del genere non può essere tollerato in nessun modo.

Durante la trasmissione televisiva di Telerama, il medico è stato raggiunto telefonicamente per un’intervista. Il conduttore ha chiesto al dottore di spiegare i motivi di taluni gesti nei confronti dell’anziano paziente. Nel video qui sotto la telefonata integrale in diretta tv.

Il video dove il Dottore cerca di giustificare le sue azioni:

Quali potrebbero essere le conseguenze per il medico

L’ASL territoriale si è mobilitata per far sospendere il medico che si è reso protagonista delle gravissime azioni sopra descritte. L’Azienda sanitaria infatti ha immediatamente sospeso il dottore con conseguente avvio della procedura necessaria per revocare la convenzione con il professionista.

Anche l’ordine dei medici ha aspramente commentato le gesta del dottore. “Tutta la comunità medica salentina rimane basita, addolorata e profondamente offesa dal vile comportamento di un individuo iscritto al nostro Ordine professionale che ha selvaggiamente aggredito un inerme cittadino, vicino ad uno studio medico a Calimera. L’offesa non è solo nei confronti di quest’ultimo, cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà ma è anche una gravissima offesa ai danni di tutti i Medici (e a quelli della prima linea nel territorio e in ospedale in particolare), che in questi giorni difficili stanno sacrificando tutto e spesso la loro stessa vita per una professione di servizio” ha dichiarato il presidente dell’ordine dei medici salentini Donato De Giorgi, assicurando: “Abbiamo intrapreso l’iter disciplinare dovuto, che sarà il più possibile rapido e severo. Aver macchiato così gravemente il giuramento professionale, indossando indebitamente un camice bianco ci porta ancor di più a stringerci intorno ai nostri valori etici fondanti, allontanando con sdegno e senza indugio tutto ciò che sia lontano da essi”. È stata sicuramente molto positiva la risposta dell’Ordine dei medici, specialmente in un momento così delicato. I dottori infatti sono sicuramente oberati di lavoro e carichi di rischi, tuttavia questo non li autorizza a fare ciò che è stato fatto.

