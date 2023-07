Vigarano Mainarda: auto si infilza nel guard rail, gravi padre e figlio

Grave incidente a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Una vettura è uscita improvvisamente di strada finendo per schiantarsi contro un guard rail. L’incidente stradale si è verificato ieri sera intono alle 23.45 su via Tortiola: padre e figlio di 54 e 17 anni sono rimasti gravemente feriti. L’auto, un Volkswagen Tiguan che procedeva in direzione Vigarano, è finita nell’altra carreggiata: il guard rail posto a protezione di un ponticello ha infilzato la vettura, fuoriuscendo dalla parte posteriore.

Al volante c’era il 54enne che è stato elitrasportato dall’elicottero partito da Bologna verso l’ospedale Sant’Anna di Cona, dove è ricoverato in rianimazione. Anche il figlio verte in condizioni molto critiche ed è stato portato allo stesso ospedale. I vigili del fuoco di Ferrara sono presto arrivati in loco con un’autogrù e una squadra di volontari di Bondeno.

Delicato il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere

Sono stati impegnati per diverse ore, fino alle 3.30 del mattino, nelle difficili operazioni di salvataggio: padre e figlio erano infatti incastrati tra le lamiere, con l’auto in bilico e con la necessità di tagliare il guardrail. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, anche se con ogni probabilità si è trattato di un’uscita di strada autonoma.