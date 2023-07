Violentata a Milano Marittima: la vittima “Costretta a un rapporto a tre”

Una 20enne di Ravenna ha raccontato di essere stata violentata a Milano Maritma e poi costretta ad un rapporto a tre. E’ questa la denuncia fatta ai militari della compagnia di Cervia Milano Marittima, che ora sono al lavoro per ricostruire ogni fase e ogni passaggio nel dettaglio. La giovane ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo poco prima in un locale della movida in riviera.

Poi all’alba quell’incontro amoroso, inizialmente consenziente, che si sarebbe trasformato in un vero e proprio incubo. Infatti, mentre si stava addormentando il giovane ed un suo amico col quale condivideva la stanza d’albergo, hanno iniziato a toccarla. Lei si è svegliata in preda al panico, ha cominciato a gridare ed è fuggita dalla stanza, facendo rientro al proprio hotel e da qui chiamando i carabinieri.

- Advertisement -

Due indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo

Al momento, nel mirino degli inquirenti ci sono due giovani di 32 e 34 anni, entrambi residenti nella provincia di Monza-Brianza. I due presunti responsabili sono stati dapprima identificati e poi rintracciati dalle forze dell’ordine. Attualmente sono a piede libero, ma indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Al momento ci sono ancora molte zone d’ombra sulla vicenda e l’accusa, si basa fondamentalmente sulla versione della vittima.