Violetta interpretata da Martina Stoessel che fine ha fatto?

Violetta, la star della Disney con il volto di Martina Stoessel ha ormai cambiato vita. Fino a poco tempo fa, i canali televisivi erano letteralmente invasi dai protagonisti del franchise Violetta, in grado di conquistare bambini ed adolescenti. Il successo fu davvero clamoroso, e spinse la Disney ad organizzare un tour nei migliori teatri del nostro Paese.

La telenovela per ragazzini ha avuto origine in argentina, per merito di Solange Keoleyan e Sebastián Parrotta ed è andata in onda in Italia dal 2012, prima su Disney Channel e poi anche sui Rai Gulp. Inoltre, nei cinema italiani è stato trasmesso “Violetta – l’evento” dove gli spettatori hanno anche potuto giocare, ballare e cantare. I biglietti per l’evento andarono sold-out in pochissimo tempo. La storia trasmessa era quella di una ragazza di 15 anni alle prese con canto, ballo e recitazione all’insaputa di suo padre.

La nuova vita di Martina

Molti, ora si chiedono che fine abbia fatto la protagonista, dopo diversi anni dall’interruzione della programmazione. Martina Stoessel, in arte Tini, ha deciso di cimentarsi anima e corpo nella musica. Tini ha infatti dato alla luce il suo primo album, ed ha girato il mondo in un tour promozionale. Inoltre, canta per i suoi fans sul suo canale YouTube, e nei video appare anche il suo ormai ex collega ed amico, Ruggero Pasquarelli.

Nel 2018, il suo tour Quiero Volver Tour ha registrato il tutto esaurito a Buenos Aires. Ospiti dell’evento, oltre al già citato amico Ruggero Pasquarelli, anche Aitana e Cali y El Dandee. Successivamente, ha pubblicato il suo pezzo “Fresa”, con Lalo Ebratt e poi “Oye” con Sebastian Yatra. Anche se la musica è la sua prima e più grande passione, Martina non si è limitata a cantare in questi anni.

Infatti, la Stoessel ha doppiato un personaggio nel film Pupazzi alla riscossa – UglyDolls, di Kelly Asbury e ha recitato nella pellicola The Diary, con la regia di Jackie Chan. Insomma, non si può dire che Violetta sia rimasta la stessa.