Vittoria Belvedere, dalle molestie alla confessione su Kim Rossi Stuart

Vittoria Belvedere si è raccontata nel salotto di Caterina Balivo, la conduttrice ha accolto la nota attrice con affetto e stima nella sua trasmissione Vieni da me dove le due amiche si sono lasciate andare ad un’intima chiacchierata.

Vittoria ha rivelato che all’inizio della sua carriera ha dovuto affrontare anche un episodio di molestia, un regista dopo una cena apparentemente di lavoro le è saltato addosso e lei lo ha respinto, la cosa la spaventò molto ma questo non ha fermato i suoi sogni di attrice. In seguito ha rincontrato lo stesso regista ma ha fatto finta di niente, fu comunque un’esperienza che la segnò profondamente.

Vittoria Belvedere ha rivelato di non subire il fascino dei suoi colleghi di set nonostante abbia lavorato con tantissimi belli attori, solitamente sa essere distaccata e professionale anche se quando lavorò con Kim Rossi Stuart ebbe qualche esitazione:” Io e Kim facemmo un viaggio insieme. Da poco gli era morto il padre mentre io ero stata lasciata da un mio ex fidanzato. Entrambi stavamo vivendo un momento complicato. Eravamo rimasti amici, lui mi chiamò e mi chiese di andare con lui in vacanza in Turchia e partimmo insieme, ma come due grandi amici“.

Vittoria Belvedere: “Il mio problema con la tiroide…”

Vittoria Belvedere ha anche confidato a Caterina Balivo e a tutto il pubblico d’aver problemi con la tiroide, un patologia che gli hanno riscontrato qualche anno fa che non la metteva in pericolo di vita ma che le avevano consigliato di tenere sotto controllo e addirittura togliere.

Poi ha avuto la sua terza figlia e si è trascurata fino a quando un giorno era a lavoro, durante le riprese di un film le scoppiò, le si gonfiò talmente il collo che non si distingueva più con il viso per questo ha dovuto toglierla e in seguito fare anche alcune sedute di radioterapia che le provocò seppur per un breve periodo la caduta dei capelli. Una storia che oggi l’attrice racconta con serenità ma che l’ha fatta soffrire molto.