Voghera, mamma strangola figlio di un anno e chiama i soccorsi

Tragedia a Voghera, in provincia di Pavia: questa mattina 14 luglio una mamma ha strangolato suo figlio, che aveva solo un anno di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, Elisa Roveda di 45 anni, si trovava sola in casa con il piccolo, mentre il marito era a lavoro. Avrebbe agito in seguito ad un raptus di pazzia, ma non appena si è resa conto di cosa stava facendo ha chiamato i soccorsi.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 9 ed i carabinieri hanno constatato che i due erano soli in casa. Presso l’abitazione, in zona di via Mezzana, sono intervenuti gli operatori sanitari, che però non hanno potuto far altro che confermare il decesso del piccolo. Al telefono la mamma avrebbe detto: “Ho ucciso mio figlio”.

La donna si trova nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Matteo di Pavia

La madre del bambino si trova ora nel reparto di Psichiatria dell’ospedale San Matteo di Pavia, per una serie di accertamenti: appena sarà possibile sarà sottoposta a fermo da parte dei carabinieri e a interrogatorio da parte del magistrato, alla presenza di un avvocato. Non è chiaro se i servizi sociali conoscessero la situazione mentale della donna, fosse monitorata o se si sia trattato di un evento estemporaneo.