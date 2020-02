Vuoi dimagrire, ecco quanto devi camminare ogni settimana

Passeggiare può essere utile per dimagrire, ecco come

Perdere peso semplicemente passeggiando è possibile oppure è un’utopia? Questa è la domanda che molte persone si pongono, perché non tutti riescono a fare molta attività fisica giornaliera. Ad esempio, le persone anziane, o chi ha problemi articolari. Anche chi deve perdere molti kg e non può approcciarsi così repentinamente alla corsa vorrebbe perdere peso camminando.

La risposta dipende da molteplici fattori, come ad esempio il metabolismo. Sicuramente, però, camminare fa bene per la salute dell’organismo, del cuore e della psiche. In poche parole, camminare è sempre consigliato per ricavarne molti benefici, se l’intento è dimagrire occorre abbinare una dieta ipocalorica ma ricca di nutrienti.

Iconsigli degli esperti

Per poter perdere circa un kg a settimana, bisogna eliminare circa 7000 calorie in una settimana, e non è possibile effettuare questa “operazione” con una semplice camminata. Pertanto, è bene ridurre zuccheri e grassi eliminando 500 calorie dall’alimentazione giornaliera e camminare in modo veloce per poter tagliare via le altre calorie.

Quanti minuti di camminata servono in una settimana per dimagrire?

Secondo l’American College of Sports Medicine, per perdere peso bisognerebbe concedersi 250 minuti di camminata veloce a settimana. Ovviamente, camminando in salita il dispendio energetico aumenta di molto, come è facile capire dalla fatica.

Quando è il momento adatto per camminare?

Si consiglia la mattina presto, prima di cominciare la routine quotidiana, in modo da attivare il metabolismo ed effettuare una ricarica di buonumore. Per non vanificare lo sforzo, poi, bisogna mangiare in modo sano e non appesantirsi troppo a colazione. Si può mangiare qualche fetta biscottata, magari integrale, bere un caffè amaro, un the caldo, una spremuta e della frutta secca come mandorle oppure concedersi una colazione salata con un po’ di pane e bresaola o tacchino

In alternativa, se non ci si può allontanare da casa per diversi motivi, un tapis roulant può essere utile per concedersi qualche momento di camminata e beneficiare degli effetti del movimento.