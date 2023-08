Wanda Nara conferma ufficiosa sulla malattia: “All’improvviso è tutto crollato”

Oggi Wanda Nara si trova ad Istanbul, in Turchia dove gioca Mauro Icardi. Insieme alla sua famiglia sta seguendo le cure che le hanno consigliato i medici in Argentina e a quanto pare le sue condizioni sarebbero stabili. I rumors sulla sua malattia sono diventati sempre più insistenti nelle ultime settimane, ma ad oggi la showgirl ha confermato in modo ufficioso d’avere la leucemia.

Tuttavia alcuni organi di stampa sono riusciti ad avere dei contatti con lei e a quanto pare Wanda avrebbe scoperto d’essere malata dopo aver fatto degli esami di routine. In poche ore la sua vita è cambiata. A rivelare il racconto della Nara il giornalista Angel De Brito che ha ricevuto alcuni suoi messaggi. Nel suo programma Lam Brito ha riportato quanto gli ha raccontato l’ex opinionista del Gfvip:

“Conferma la malattia che l’ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo”. Ha rivelato Brito che ha anche ammesso che Wanda parlerà di quello che sta passando solo quando sarà più tranquilla: “Lo farò quando sarò più serena e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto shock”. Al fianco di Wanda la sua famiglia e Mauro Icardi che per lei era pronto a lasciare il calcio. I due hanno vissuto momenti concitati, Wanda ha capito poco di quello che stava accadendo, ma sapeva che era una cosa grave.

Wanda Nara: “Mauro voleva lasciare il calcio”

“All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente”. Questo il racconto della showgirl che ha anche rivelato come hanno reagito i suoi famigliari:

“Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”.