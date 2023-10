Wanda Nara, dedica d’amore per Icardi: “10 anni insieme…”

Wanda Nara ha pubblicato sui social un post dove fa una dedica speciale al marito Mauro Icardi. I problemi del passato sembrano essere del tutto superati e tradimenti di cui sono stati protagonisti sono stati dimenticati dalle parti che hanno deciso di restare insieme. In questi giorni la popolare coppia festeggia 10 anni insieme, e la showgirl argentina non poteva che riservare un pensiero d’amore per il calciatore.

La signora Icardi ha pubblicato una serie di scatti che raccontano i momenti più salienti della vita insieme al calciatore. Da quando si sono messi insieme alla nascita delle figlie senza dimenticare le liti e il momento difficile che hanno vissuto nelle scorse settimane legato alla sua malattia. Wanda ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae in ospedale, al suo fianco sempre Icardi.

Le immagini sono accompagnate da una didascalia che conferma quanto l’argentina ami il marito: “Se in dieci anni succedono molte cose a noi molte altre, figli, figlie, traslochi, viaggi, malattie, più traslochi, crescere insieme, litigare, non essere d’accordo, lavorare insieme, avere progetti, ma soprattutto AMORE, del più forte, quello che cura tutto ed è per sempre.”

Wanda Nara: “Il momento peggiore“

“Dieci anni fa iniziava la nostra storia… tu così piccolo e così sicuro di aver incontrato l’amore della tua vita che volevi gridare ai quattro venti che eravamo insieme e così sicuro di voler fare una grande famiglia con me e io così innamorata della tua bellezza e soprattutto del tuo grande cuore.” Ha esordito l’argentina che oggi è molto felice di partecipare a Ballando con le stelle.

Wanda non nega che il momento peggiore è stato appunto quando ha scoperto della malattia. Icardi non l’ha mai abbandonata e insieme stanno affrontando questa sfida, certi di poterla vincere.