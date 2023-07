Wanda Nara torna sui social: “Vi dico la verità”

Nei giorni scorsi Wanda Nara è finita la centro di un tam tam mediatico rilevante. A causa di una fuga di notizie, più che attendibili, è stato affermato che Wanda Nara fosse gravemente malata. Si è parlato di una grave forma di leucemia e della sofferenza che stava provando. Inoltre la sua assenza prolungata dai social ha alimentato i rumors. Oggi Wanda ha dato la sua versione dei fatti, pur non avendo smentito ma neanche confermato la notizia, ha spiegato di non aver detto nulla per proteggere i suoi figli:

“Buongiorno a tutti, eccomi dopo alcuni giorni che ho preso solo per me. Voglio raccontarvi un po’ quello che è successo. Mercoledì ho deciso da solo di fare analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori non erano buoni e ho preso la decisione di farmi ricoverare per approfondire con altri controlli che sono andati bene. ” Ha esordito l’artista, certa che chi le vuole bene non metterà in dubbio le sue parole.

Wanda ha poi ammesso che di sua iniziativa si è trasferita in un altro ospedale per fare dell’analisi più approfondite. Lo ha fatto in segreto per non allarmare la sua famiglia, in particolare i figli piccoli: “Giovedì, sempre da sola, ho lasciato quella clinica per fare ulteriori controlli in un luogo specializzato. L’ho fatto per aggiungere ulteriori informazioni ai primi risultati che avevo avuto. Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure e le mie ansie ai miei figli. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata”.

Wanda Nara: “Sono già a casa“

La showgirl argentina ha rivelato che la notizia sul suo ricovero è stata data prima di ricevere la diagnosi e questo non le ha permesso di parlare con i figli in tempo: “ I miei figli hanno sempre scoperto tutto da me, ho sempre parlato con loro e questa non sarebbe stata un’eccezione. Ma avrei scelto di farlo con più risultati e studi in mano e soprattutto con i miei tempi”.

Sempre su Instagram Nara ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni le sono stati vicino: ““Ringrazio la mia famiglia, gli amici e ognuno di voi per avermi mostrato l’amore che provate per me. Sono già a casa, in attesa di ulteriori esami, e seguo le indicazioni dei professionisti che mi stanno accompagnando. Terrò tutto privato, soprattutto per proteggere i miei figli”.